Немного оптимизма. Банки возобновили операции на валютном рынке — НБУ

13 марта, 18:17
Цей матеріал також доступний українською
Объем сделок на межбанковском валютном рынке составляет пока около $10 млн в день (Фото:НБУ / Flickr)

Объем сделок на межбанковском валютном рынке составляет пока около $10 млн в день (Фото:НБУ / Flickr)

Украинские банки на прошедшей неделе (7−13 марта), возобновили операции между собой на валютном рынке.

Как сообщает НБУ, объемы этих операций пока еще незначительны — около $10 млн в день в эквиваленте, «но это важная основа для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов».

«Несмотря на продолжающуюся на наших территориях войну, Нацбанк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой. Курсы, по которым Нацбанк осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство, в рамках которого могут работать рыночные механизмы», — отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Читайте также:
«Курс будет гораздо лучше». Нацбанк рекомендует не вывозить наличную гривню за границу

Как сообщалось, НБУ 24 февраля для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы в условиях вооруженной агрессии РФ оперативно принял ряд решений, в частности, о фиксации курса на уровне 24 февраля (29,25 грн/$) и приостановке работы валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Вечером 24 февраля Национальный банк ослабил и уточнил ряд ограничений, позволив, в частности, проведение между банками операций на условиях «своп».

1 марта были разрешены операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

До начала российской агрессии объем межбанковских валютных операций в Украине достигал $500 млн в день.

Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Банки НБУ Банковская система Валютный рынок

Загрузка...
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ