Немного оптимизма. Банки возобновили операции на валютном рынке — НБУ 13 марта, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Объем сделок на межбанковском валютном рынке составляет пока около $10 млн в день (Фото:НБУ / Flickr)

Украинские банки на прошедшей неделе (7−13 марта), возобновили операции между собой на валютном рынке.

Как сообщает НБУ, объемы этих операций пока еще незначительны — около $10 млн в день в эквиваленте, «но это важная основа для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов».

«Несмотря на продолжающуюся на наших территориях войну, Нацбанк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой. Курсы, по которым Нацбанк осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство, в рамках которого могут работать рыночные механизмы», — отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Как сообщалось, НБУ 24 февраля для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы в условиях вооруженной агрессии РФ оперативно принял ряд решений, в частности, о фиксации курса на уровне 24 февраля (29,25 грн/$) и приостановке работы валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Вечером 24 февраля Национальный банк ослабил и уточнил ряд ограничений, позволив, в частности, проведение между банками операций на условиях «своп».

1 марта были разрешены операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

До начала российской агрессии объем межбанковских валютных операций в Украине достигал $500 млн в день.

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