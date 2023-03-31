Capital of Great Britain. Лондон впервые утратил статус главного финансового центра мира 31 марта, 08:36 Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра (Фото:© derwiki / Pixabay)

Нью-Йорк сравнялся с Лондоном в рейтинге ведущих финансовых центров мира, таким образом британская столица впервые утратила единоличное лидерство в этой сфере.

Об этом говорится в исследовании, проведенном City of London Corporation.

Аналитики сравнивали показатели ведущих мировых финансовых центров по 95 показателям.

Лондон продолжал показывать хорошие результаты по всем ключевым параметрам, включая инновации, охват финансовой деятельности, устойчивость и бизнес-инфраструктуру, таланты и навыки, а также регулирование. Однако, несмотря на высокие показатели, другие финансовые центры росли быстрее.

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Лондон получил общий балл конкурентоспособности 60 по сравнению с 59 в 2022 году, однако Нью-Йорк получил два дополнительных балла и сравнялся с Лондоном.

Сингапур занял третье место — 51 балл, далее следуют: Франкфурт — 46, Париж — 43 и Токио — 35.

Чтобы сектор финансовых и профессиональных услуг Великобритании оставался конкурентоспособным на международном уровне в течение следующего десятилетия, City of London Corporation запустила совместную инициативу Финансы для роста при поддержке Lloyd’s, Schroders, JP Morgan, EY, KPMG, Barclays, Glasswall и CIPL. Инициатива будет сосредоточена на четырех основных областях — технологиях и инновациях, устойчивом финансировании, конкурентном рынке и международной торговле.

Как заявил председатель отдела политики Крис Хейворд City of London Corporation: «Великобритания остается одним из самых открытых и глобальных финансовых центров с лучшим доступом к международным рынкам, чем США, Франция или Япония. Но наше конкурентное преимущество находится под угрозой».

В то же время, Великобритания продолжает укреплять свои давние сильные стороны, являясь крупнейшим в мире центром международного выпуска долговых обязательств, коммерческого (пере)страхования и торговли валютой, а также вторым по величине центром управления активами.

В 2022 году положительное сальдо торгового баланса сектора финансовых и профессиональных услуг Великобритании составило 64 млрд фунтов стерлингов, больше, чем в любой другой стране мира.

В 2022 году быстрорастущие британские технологические компании продолжали привлекать инвестиции на почти рекордном уровне (24 млрд фунтов стерлингов), что больше, чем во Франции (11,8 млрд фунтов) и Германии (9,1 млрд фунтов) вместе взятых.

В Великобритании зарегистрировано 135 единорогов (стартапов стоимостью $1 млрд) — больше, чем во Франции, Германии и Сингапуре вместе взятых.