Без доплат и комиссий. Латвия запустила обмен наличной гривни на евро для украинских беженцев 2 сентября, 11:07 Латвия поможет украинским беженцам обменять гривни на евро (Фото:Mareks Steins/Unsplash)

С 5 сентября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривню на евро.

Соответствующее соглашение заключили НБУ и Банк Латвии, сообщил украинский регулятор.

Согласно соглашению граждане Украины, зарегистрированные в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривню на евро. Обменные операции можно будет совершить в определенных отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu banka в шести городах Латвии.

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Обмен наличной гривни на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тыс. грн. на одного человека. К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 грн (банкноты низших номиналов и монеты для обмена приниматься не будут). Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Обмен будет осуществляться по фиксированному обменному курсу гривни к евро, определяемому НБУ.

Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS Industra Bank и AS Rietumu banka. Соответствующие обменные операции не предусматривают ни платы, ни комиссии со стороны латвийских банков.

Ранее сообщалось, что обмен наличной гривни на евро запустили на Мальте.

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