Евробляхи и волонтеры. Почему доллар дорожчает, но банки на этом ничого не заработают 4 мая, 13:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською На курс гривни влияют даже незначительные события на рынке (Фото:Пресс-центр НБУ)

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказывает, какие факторы повлияли на наличный валютный рынок и почему это не последние изменения на табло обменных пунктов. Короткий разбор

Наличный курс доллара за последние недели постепенно вырос с 32 грн/$ до 33−34 грн/$. В чем причина?

Наличный курс доллара, хотя и пока стабилизировался в диапазоне 33,0−33,5 грн, действительно показывает значительные колебания за последние два месяца. В этом ничего удивительного нет, поскольку наличный рынок валюты стал значительно уже после 24 февраля, а значит, любые незначительные перекосы в спросе и предложении на нем сильнее влияют на курс, чем раньше.



Видео дня

Факторами роста наличного курса валют в последние недели служили спрос на доллары и евро от мигрантов, волонтеров и желающих приобрести беспошлинные авто. Также спрос на валюту может временно расти в период обострения российской агрессии. При этом в связи с тем, что многие украинцы остались без стабильных источников доходов, они будут все активнее использовать свои валютные сбережения, что может способствовать снижению наличного курса иностранных валют в ближайшие месяцы.

Украинцы возвращаются из-за границы в освобожденные регионы. Это поможет умерить падение?

Возвращение украинцев из временной миграции вряд ли окажет какой-то особый эффект на наличный рынок.





НБУ разрешил продавать доллары банкам. Это как-то повлияло на рынок?

То, что НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту, при этом ввел ограничение цены продажи, создает банкам только проблемы. Ибо курс продажи валюты ограничен сверху курсом НБУ+10% (29,25 грн +10% — НВ Бизнес), то есть и курс покупки валюты они должны ставить не выше, чем НБУ +10%. Сегодня курс покупки доллара в обменниках начинается с 33 грн, в то время как банки не могут покупать доллар дороже 32,18. Таким образом, банки сегодня вне валютного рынка — им никто наличную валюту не продаст.



НБУ объявил, что будет сокращать ограничения на валютном рынке. Он может передумать?

Пока ситуация позволяет постепенно снимать валютные ограничения, но все может быстро измениться.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.