Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к евро и доллару Сегодня, 07:55 34 Цей матеріал також доступний українською Доллар подешевел на 15 копеек Фото: pixabay/TBIT

На четверг, 6 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,97 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 15 копеек.

Евро заметно подешевел – на 32 копеек, до 31,76 грн/€.

Курсы валют на 06.12.2018:

100 долларов США – 2797.5656

100 евро – 3176.3560

100 польских злотых – 741.6887

10 российских рублей – 4.1865

100 швейцарских франков – 2803.9866

100 юаней – 408.0202

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США.Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.