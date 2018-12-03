Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару и евро Сегодня, 08:18 0 Цей матеріал також доступний українською Евро подешевел на 27 копейки

На понедельник, 3 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,22 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 копеек.

Евро подешевел на 27 копейки – до 32,05 грн/€.

Курсы валют на 03.12.2018:

100 долларов США – 2822.2764

100 евро – 3205.8238

100 польских злотых – 747.2783

10 российских рублей – 4.2419

100 швейцарских франков – 2827.0051

100 юаней – 406.3302

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.