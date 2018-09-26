Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару и евро

Доллар и евро упали в цене

На среду, 26 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,06 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 копеек.

Курс евро также упал на 5 копеек и составил 33,04 грн/€.

Курсы валют на 26.09.2018:

100 долларов США – 2806.1209

100 евро – 3304.7686

100 польских злотых – 769.8040

10 российских рублей – 4.2630

100 швейцарских франков – 2905.0357

100 юаней – 408.2078

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.