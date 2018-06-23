Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару

На субботу, 23 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,23 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 7 копеек.
Курс евро вырос на 21 копейку и составил 30,56 грн/€.
- Читайте также: Каким будет курс доллара до 22 июня - прогноз Atlant Finance
Курсы валют на 23.06.2018:
100 долларов США - 2623.8901
100 евро - 3056.3072
100 польских злотых - 708.3311
100 российских рублей - 4.1239
100 швейцарских франков - 2649.8242
100 юаней - 403.7981
Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования