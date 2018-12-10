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Курс валют от НБУ: гривня укрепилась

Сегодня, 07:55
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Доллар подешевел на 5 копеек

Фото: пресс-служба НБУ

На понедельник, 10 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,82 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 5 копеек.

Евро подорожал на 1 копейку, до 31,63 грн/€.

Курсы валют на 10.12.2018:

100 долларов США – 2782.4246

100 евро – 3163.8950

100 польских злотых – 737.5906

10 российских рублей – 4.1577

100 швейцарских франков – 2800.1549

100 юаней – 404.3626

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчетаофициального курса гривни к доллару США.Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

Теги:   Курс Евро Доллар НБУ Гривня

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