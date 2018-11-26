Курс валют от НБУ: гривня укрепила свои позиции к евро

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Гривня укрепилась
Фото: пресс-служба НБУ

Гривня укрепилась

На понедельник, 26 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,79 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек.

При этом, евро подешевел на 8 копеек – до 31,55 грн/€.

Курсы валют на 26.11.2018:

100 долларов США – 2779.5828

100 евро – 3155.3824

100 польских злотых – 734.6812

10 российских рублей – 4.2329

100 швейцарских франков – 2788.4256

100 юаней – 400.0941

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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