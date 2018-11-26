Курс валют от НБУ: гривня укрепила свои позиции к евро

На понедельник, 26 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,79 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек.
При этом, евро подешевел на 8 копеек – до 31,55 грн/€.
Курсы валют на 26.11.2018:
100 долларов США – 2779.5828
100 евро – 3155.3824
100 польских злотых – 734.6812
10 российских рублей – 4.2329
100 швейцарских франков – 2788.4256
100 юаней – 400.0941
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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