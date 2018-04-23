Курс валют от НБУ: гривня укрепила свои позиции

Евро снизился на 25 копеек, а доллар - на 5

На понедельник, 23 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,17 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 5 копеек.

Курс евро также упал на 25 копеек и составляет 32,22 грн/€.

Курсы валют на 23.04.2018:

100 долларов США - 2617.8455

100 евро - 3222.3060

100 польских злотых - 773.1617

10 российских рублей - 4.2690

100 швейцарских франков - 2691.9850

100 юаней - 416.0552

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.