Курс валют от НБУ: гривня укрепила свои позиции

На понедельник, 23 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,17 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 5 копеек.
Курс евро также упал на 25 копеек и составляет 32,22 грн/€.
Курсы валют на 23.04.2018:
100 долларов США - 2617.8455
100 евро - 3222.3060
100 польских злотых - 773.1617
10 российских рублей - 4.2690
100 швейцарских франков - 2691.9850
100 юаней - 416.0552
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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