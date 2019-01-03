Курс валют от НБУ: гривня удерживает позиции к доллару и евро
На четверг, 3 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,69 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем – 2 января - доллар остался на той же отметке.
Неизменной остается и стоимость евро: 3 января она составит 31,71 грн за евро.
НБУ сохраняет курс гривни к основным мировым валютам без изменений с 29 декабря 2018 года.
Курсы валют на 03.01.2019:
100 долларов США – 2768.8264
100 евро – 3171.4138
100 польских злотых – 737.0581
10 российских рублей – 3.9827
100 швейцарских франков – 2824.8096
100 юаней – 402.5761