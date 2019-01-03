Курс валют от НБУ: гривня удерживает позиции к доллару и евро Сегодня, 07:55 71 Цей матеріал також доступний українською НБУ сохраняет официальный курс неизменным с 29 декабря Фото НБУ

На четверг, 3 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,69 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем – 2 января - доллар остался на той же отметке.

Неизменной остается и стоимость евро: 3 января она составит 31,71 грн за евро.

НБУ сохраняет курс гривни к основным мировым валютам без изменений с 29 декабря 2018 года.

Курсы валют на 03.01.2019:

100 долларов США – 2768.8264

100 евро – 3171.4138

100 польских злотых – 737.0581

10 российских рублей – 3.9827

100 швейцарских франков – 2824.8096

100 юаней – 402.5761