Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Сегодня, 07:55
25
На среду, 12 декабя, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,71 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6,3 копейки.
Евро подешевел на 20 копеек до 31,53 грн/евро.
Курсы валют на 12.12.2018:
100 долларов США – 2771.3165
100 евро – 3153.4810
100 польских злотых – 733.6577
10 российских рублей – 4.1673
100 швейцарских франков – 2803.5927
100 юаней – 401.7276
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют