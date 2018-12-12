Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Ярослава Авраменко
Что делать заемщикам во время военного положения
Виктор Довгань
Как решить вопрос разрешений на транзит грузов через Польшу
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
Андрей Леденёв
Что несут газовые споры

Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться

Сегодня, 07:55
25
Цей матеріал також доступний українською

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6,3 копейки

Фото: Наталия Кравчук / НВ

На среду, 12 декабя, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,71 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6,3 копейки.

Евро подешевел на 20 копеек до 31,53 грн/евро.

Курсы валют на 12.12.2018:

100 долларов США – 2771.3165

100 евро – 3153.4810

100 польских злотых – 733.6577

10 российских рублей – 4.1673

100 швейцарских франков – 2803.5927

100 юаней – 401.7276

Теги:   Евро Доллар Курс валют Гривня

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Бизнес/Финансы

Вчера, 19:26

article_img
Помощь Украине. ЕС перечислил 500 млн евро первого транша

Последние новости

Стиль жизни

Сегодня, 08:18

Как хорошее вино. 10 знаменитых актеров, давно отметивших 90-летие
Страны

Сегодня, 08:14

Гендиректор Google объяснил почему поисковик при запросе идиот показывает фото Трампа
Научпоп

Сегодня, 08:03

Древний ювелир. В Словакии нашли клад возрастом более 3 тысяч лет

Читайте также

Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу
Футбол

Сегодня, 01:53

article_img
Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться