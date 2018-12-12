Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться Сегодня, 07:55 25 Цей матеріал також доступний українською По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6,3 копейки Фото: Наталия Кравчук / НВ

На среду, 12 декабя, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,71 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6,3 копейки.

Евро подешевел на 20 копеек до 31,53 грн/евро.

Курсы валют на 12.12.2018:

100 долларов США – 2771.3165

100 евро – 3153.4810

100 польских злотых – 733.6577

10 российских рублей – 4.1673

100 швейцарских франков – 2803.5927

100 юаней – 401.7276