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Курс валют от НБУ: гривня продолжает расти

Сегодня, 07:55
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Фото: Наталья Кравчук / НВ

Нацбанк повысил курс гривни к евро на 20 копеек - до 31,11 гривни за евро

На четверг, 27 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 16 копеек.

Евро подешевел на 20 копеек - до 31,11 гривни за евро.

Курсы валют на 27.12.2018:

100 долларов США – 2726.7788

100 евро – 3110.7093

100 польских злотых – 725.9870

10 российских рублей – 3.9584

100 швейцарских франков – 2749.9198

100 юаней – 395.1110

Теги:   Нацбанк Евро Доллар Курс валют Гривня

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