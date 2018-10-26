Курс валют от НБУ: гривня ослабла к доллару и евро

На пятницу, 26 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,33 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 19 копеек.
Евро подорожал на 21 копейку его курс составил 32,34 грн/€.
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Курсы валют на 26.10.2018:
100 долларов США – 2833.5582
100 евро – 3234.7900
100 польских злотых – 750.6358
10 российских рублей – 4.3098
100 швейцарских франков – 2835.7938
100 юаней – 408.0415
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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