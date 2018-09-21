Курс валют от НБУ: евро значительно подорожал

На пятницу, 21 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 6 копеек.
Курс евро в то же время значительно повысился – на 22 копейки и составил 33,02 грн/€.
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Курсы валют на 20.09.2018:
100 долларов США – 2806.1850
100 евро – 3302.5991
100 польских злотых – 769.3883
10 российских рублей – 4.2216
100 швейцарских франков – 2919.5537
100 юаней – 409.9603
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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