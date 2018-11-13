Курс валют от НБУ: евро заметно подешевел

На вторник, 13 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,90 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.

Евро подешевел на 21 копейку и его курс составил 31,43 грн/€.

Курсы валют на 12.11.2018:

100 долларов США – 2790.3737

100 евро – 3143.3560



100 польских злотых – 731.5574

10 российских рублей – 4.1324

100 швейцарских франков – 2765.0915

100 юаней – 400.6980

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.