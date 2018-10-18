Курс валют от НБУ: евро заметно подешевел

На четверг, 18 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,91 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара понизился на 2 копейки.
Евро подешевел на 18 копеек его курс составил 32,18 грн/€.
Курсы валют на 18.10.2018:
100 долларов США – 2791.6894
100 евро – 3218.8179
100 польских злотых – 749.6083
10 российских рублей – 4.2685
100 швейцарских франков – 2810.4583
100 юаней – 402.9214
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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