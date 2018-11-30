Курс валют от НБУ: евро резко подскочил

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Евро подорожал сразу на 43 копейки
Фото: armstrongeconomics.com

Евро подорожал сразу на 43 копейки

На пятницу, 30 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,26 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 13 копеек.

Евро подорожал на 43  копейки – до 32,32 грн/€.

Курсы валют на 30.11.2018:

100 долларов США – 2839.0932

100 евро – 3232.8754

100 польских злотых – 753.3031

10 российских рублей – 4.2607

100 швейцарских франков – 2854.8882

100 юаней – 408.8987

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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