Курс валют от НБУ: евро резко подорожал после падения

На пятницу, 2 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,15 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 4 копейки.

Евро также подорожал на 26 копеек и его курс составил 32,08грн/€.

Курсы валют на 2.11.2018:

100 долларов США – 2815.7863

100 евро – 3208.0253

100 польских злотых – 741.4143

10 российских рублей – 4.2890

100 швейцарских франков – 2806.6713

100 юаней – 405.8428

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.