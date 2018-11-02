Курс валют от НБУ: евро резко подорожал после падения

На пятницу, 2 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,15 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 4 копейки.
Евро также подорожал на 26 копеек и его курс составил 32,08грн/€.
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Курсы валют на 2.11.2018:
100 долларов США – 2815.7863
100 евро – 3208.0253
100 польских злотых – 741.4143
10 российских рублей – 4.2890
100 швейцарских франков – 2806.6713
100 юаней – 405.8428
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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