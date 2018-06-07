Курс валют от НБУ: евро подскочил на четверть гривни

На четверг, 7 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,16 грн/$.
Об этом сообщает НБУ .
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос лишь на 1 копейку.
При этом, курс евро подскочил сразу на 25 копеек и составил 30,78 грн/€.
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Курсы валют на 07.06.2018:
100 долларов США - 2616.2366
100 евро - 3078.0024
100 польских злотых - 719.9500
100 российских рублей - 4.2193
100 швейцарских франков - 2646.8332
100 юаней - 409.1456
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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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