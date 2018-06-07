Курс валют от НБУ: евро подскочил на четверть гривни

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Евро вырос на 25 копеек

Евро вырос на 25 копеек

На четверг, 7 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,16 грн/$.

Об этом сообщает НБУ .

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос лишь на 1 копейку.

При этом, курс евро подскочил сразу на 25 копеек и составил 30,78 грн/€. 

Курсы валют на 07.06.2018: 

100 долларов США - 2616.2366

100 евро - 3078.0024

100 польских злотых - 719.9500

100 российских рублей - 4.2193

100 швейцарских франков - 2646.8332

100 юаней - 409.1456

С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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