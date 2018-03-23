Курс валют от НБУ: евро подорожал, доллар продолжает снижение

На пятницу, 23 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,25 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 3 копейки.
Курс евро в то же время повысился на 5копеек и составляет 32,33 грн/€.
Курсы валют на 23.03.2018:
100 долларов США - 2625.3649
100 евро - 3233.3994
100 польских злотых - 765.8999
10 российских рублей - 4.6189
100 швейцарских франков - 2770.4562
100 юаней - 414.4534
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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