Курс валют от НБУ: евро подорожал, доллар продолжает снижение

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Доллар и евро движутся разнонаправленно

Доллар и евро движутся разнонаправленно

На пятницу, 23 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,25 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 3 копейки.

Курс евро в то же время повысился на 5копеек и составляет 32,33 грн/€.

Курсы валют на 23.03.2018:

100 долларов США - 2625.3649

100 евро - 3233.3994

100 польских злотых - 765.8999

10 российских рублей - 4.6189

100 швейцарских франков - 2770.4562

100 юаней - 414.4534

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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