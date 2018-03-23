Курс валют от НБУ: евро подорожал, доллар продолжает снижение

На пятницу, 23 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,25 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 3 копейки.

Курс евро в то же время повысился на 5копеек и составляет 32,33 грн/€.

Курсы валют на 23.03.2018:

100 долларов США - 2625.3649



100 евро - 3233.3994



100 польских злотых - 765.8999

10 российских рублей - 4.6189

100 швейцарских франков - 2770.4562

100 юаней - 414.4534

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.