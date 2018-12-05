Курс валют от НБУ: евро начал расти

На среду, 5 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 5 копеек.

Евро в то же время заметно подорожал – на 16 копеек, до 32,08 грн/€.

Курсы валют на 05.12.2018:

100 долларов США – 2812.5926



100 евро – 3208.8869



100 польских злотых – 749.3372



10 российских рублей – 4.2329



100 швейцарских франков – 2827.7114



100 юаней – 411.4696



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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США.Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.