Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
Юлия Ковалив
Как развивать конкуренцию в зеленой энергетике
Иван Компан
Рынок взлетел, но кривая становится все ровнее
Александр Дяченко
Все на мерседесах и с шашечками

Курс валют от НБУ: евро начал расти

Сегодня, 07:55
2
Цей матеріал також доступний українською

Курс евро вырос

Фото: dpchas.com.ua

На среду, 5 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 5 копеек.

Евро в то же время заметно подорожал – на 16 копеек, до 32,08 грн/€.

Курсы валют на 05.12.2018:

100 долларов США – 2812.5926

100 евро – 3208.8869

100 польских злотых – 749.3372

10 российских рублей – 4.2329

100 швейцарских франков – 2827.7114

100 юаней – 411.4696

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США.Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

 

Теги:   Курс валют

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Бизнес/Финансы

10 ноября, 14:18

article_img
В Администрации президента отреагировали на информацию о выводе миллиардов Януковича через банк Порошенко

Последние новости

Геополитика

Сегодня, 08:24

Россия отреагировала на ультиматум США о сроке выполнения обязательств по ракетному договору
Блоги

Сегодня, 08:21

Пять лучших книг 2018 года. Блог Билла Гейтса
Научпоп

Сегодня, 08:05

Археологи обнаружили в Израиле золотые монеты времен крестовых походов

Читайте также

События

Сегодня, 06:42

article_img
Заявления Луценко вредят следствию в деле Гандзюк - адвокат семьи активистки
Геополитика

Сегодня, 06:03

article_img
В США заметили активные попытки России вмешаться в выборы в Украине
Футбол

Сегодня, 02:20

article_img
Вратарь сборной Украины стал героем испанских медиа после выдающегося матча в местном кубке - видео