Курс валют от НБУ: евро и доллар продолжают дешеветь
На пятницу, 7 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 10 копеек.
Евро подешевел на 12 копеек, до 31,64 грн/€.
Курсы валют на 07.12.2018:
100 долларов США – 2787.9569
100 евро – 3164.6099
100 польских злотых – 737.9982
10 российских рублей – 4.1775
100 швейцарских франков – 2799.5487
100 юаней – 404.4798
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчетаофициального курса гривни к доллару США.Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.