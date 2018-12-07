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Курс валют от НБУ: евро и доллар продолжают дешеветь

Сегодня, 07:55
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Доллар подешевел на 10 копеек

Фото: pixabay

На пятницу, 7 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 10 копеек.

Евро подешевел на 12  копеек, до 31,64 грн/€.

 

 

Курсы валют на 07.12.2018:

100 долларов США – 2787.9569

100 евро – 3164.6099

100 польских злотых – 737.9982

10 российских рублей – 4.1775

100 швейцарских франков – 2799.5487

100 юаней – 404.4798

 

 

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчетаофициального курса гривни к доллару США.Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

Теги:   Гривня-доллар Курс евро Курс доллара Евро Доллар Курс валют

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