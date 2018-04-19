Курс валют от НБУ: евро и доллар подорожали

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Евро подорожал на 16 копеек
Фото: pixabay/jojooff

Евро подорожал на 16 копеек

На четверг, 19 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,14 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 6 копеек.

Курс евро также вырос, но на 16 копеек и составляет 32,39 грн/€.

Курсы валют на 19.04.2018:

100 долларов США - 2614.7772

100 евро - 3239.1860

100 польских злотых - 776.8391

10 российских рублей - 4.2479

100 швейцарских франков - 2704.0538

100 юаней - 416.2087

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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