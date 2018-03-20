Курс валют от НБУ: евро и доллар подорожали

На вторник, 20 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,43 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал еще на 8 копеек.

Евро подорожал на 13 копеек и составляет 32,54 грн/€.

Курсы валют на 20.03.2018:

100 долларов США - 2643.6044



100 евро - 3254.0127



100 польских злотых - 771.6233

10 российских рублей - 4.5934

100 швейцарских франков - 2777.1722

100 юаней - 417.4808

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.