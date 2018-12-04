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Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели

Сегодня, 07:55
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Доллар упал на 5 копеек

Фото: flickr/Se$o A.K

На вторник, 4 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,17 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 копеек.

Евро подешевел на 13 копеек – до 31,92 грн/€.

Курсы валют на 04.12.2018:

100 долларов США – 2817.2738

100 евро – 3192.5347

100 польских злотых – 745.7625

10 российских рублей – 4.2498

100 швейцарских франков – 2819.5131

100 юаней – 408.9114

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США.Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

 

Теги:   Курс Евро Доллар НБУ

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