Курс валют от НБУ: доллар упал ниже 26 грн/$

На среду, 11 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,97 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 5 копеек.
Курс евро наоборот, повысился на 26 копеек и составляет 32,10 грн/€.
Курсы валют на 11.04.2018:
100 долларов США - 2597.5527
100 евро - 3210.8349
100 польских злотых - 765.7608
10 российских рублей - 4.1648
100 швейцарских франков - 2722.8925
100 юаней - 413.0169
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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