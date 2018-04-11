Курс валют от НБУ: доллар упал ниже 26 грн/$

Доллар опустился ниже 26 грн/$ впервые за последний месяц

На среду, 11 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,97 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 5 копеек.

Курс евро наоборот, повысился на 26 копеек и составляет 32,10 грн/€.

Курсы валют на 11.04.2018:

100 долларов США - 2597.5527



100 евро - 3210.8349



100 польских злотых - 765.7608

10 российских рублей - 4.1648

100 швейцарских франков - 2722.8925

100 юаней - 413.0169

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.