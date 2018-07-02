Курс валют от НБУ: доллар подорожал после выходных

На понедельник, 2 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,32 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 14 копеек.

Курс евро тем временем вырос на 2 копейки и составил 30,58 грн/€.

Курсы валют на 2.07.2018:

100 долларов США - 2632.7494

100 евро - 3058.2017

100 польских злотых - 705.2560

100 российских рублей - 4.1700

100 швейцарских франков - 2651.0070

100 юаней - 398.9878

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.