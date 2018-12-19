Курс валют от НБУ: доллар немного подешевел, евро продолжает дорожать Сегодня, 07:55 104 Цей матеріал також доступний українською Гривня немного выросла к доллару, но евро снова подорожал Фото: Наталья Кравчук / НВ

На среду, 19 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,85 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 4 копейки.

Евро вырос на 5 копеек - до 31,68 гривни за евро.

Курсы валют на 19.12.2018:

100 долларов США – 2784.7943

100 евро – 3168.2605

100 польских злотых – 739.4185

10 российских рублей – 4.1723

100 швейцарских франков – 2808.4926

100 юаней – 403.8316