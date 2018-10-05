Курс валют от НБУ: доллар и евро заметно упали

На пятницу, 5 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,17 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел сразу на 15 копеек.
Евро также подешевел – на 40 копеек и его курс составил 32,40 грн/€.
Курсы валют на 05.10.2018:
100 долларов США – 2817.5055
100 евро – 3240.6948
100 польских злотых – 752.4076
10 российских рублей – 4.2553
100 швейцарских франков – 2840.4723
100 юаней – 410.1834
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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