Курс валют от НБУ: доллар и евро выросли
Сегодня, 07:55
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На вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар вырос на 5 копеек.
Евро вырос на 22 копейки - до 31,63 гривни за евро.
Курсы валют на 18.12.2018:
100 долларов США – 2788.6082
100 евро – 3162.5606
100 польских злотых – 738.3123
10 российских рублей – 4.1858
100 швейцарских франков – 2810.1658
100 юаней – 404.3058
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