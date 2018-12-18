Курс валют от НБУ: доллар и евро выросли Сегодня, 07:55 55 Цей матеріал також доступний українською Евро вырос на 22 копейки Фото: Наталья Кравчук / НВ

На вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар вырос на 5 копеек.

Евро вырос на 22 копейки - до 31,63 гривни за евро.

Курсы валют на 18.12.2018:

100 долларов США – 2788.6082

100 евро – 3162.5606

100 польских злотых – 738.3123

10 российских рублей – 4.1858

100 швейцарских франков – 2810.1658

100 юаней – 404.3058