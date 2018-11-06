Курс валют от НБУ: доллар и евро резко подешевели

На вторник, 6 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,01 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел 12 копейки.

Евро также подешевел, но на 26 копеек и его курс составил 32,11 грн/€.

Курсы валют на 6.11.2018:

100 долларов США – 2801.5313

100 евро – 3185.3411

100 польских злотых – 738.6127

10 российских рублей – 4.2719

100 швейцарских франков – 2785.1194

100 юаней – 404.3337

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.