Курс валют от НБУ: доллар и евро резко подешевели

На вторник, 6 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,01 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел 12 копейки.
Евро также подешевел, но на 26 копеек и его курс составил 32,11 грн/€.
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Курсы валют на 6.11.2018:
100 долларов США – 2801.5313
100 евро – 3185.3411
100 польских злотых – 738.6127
10 российских рублей – 4.2719
100 швейцарских франков – 2785.1194
100 юаней – 404.3337
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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