Курс валют от НБУ: доллар и евро продолжают снижаться
Сегодня, 07:55
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На пятницу, 21 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,58 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 14 копеек.
Евро стал дешевле на три копейки - НБУ установил его курс на уровне 31,58 гривни за евро.
Курсы валют на 21.12.2018:
100 долларов США – 2757.6874
100 евро – 3157.8278
100 польских злотых – 736.5024
10 российских рублей – 4.0933
100 швейцарских франков – 2786.8925
100 юаней – 400.4144
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