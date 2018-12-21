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Курс валют от НБУ: доллар и евро продолжают снижаться

Сегодня, 07:55
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Доллар стал дешевле еще на 14 копеек

Фото: Наталья Кравчук / НВ

На пятницу, 21 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,58 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 14 копеек.

Евро стал дешевле на три копейки - НБУ установил его курс на уровне 31,58 гривни за евро.

Курсы валют на 21.12.2018:

100 долларов США – 2757.6874

100 евро – 3157.8278

100 польских злотых – 736.5024

10 российских рублей – 4.0933

100 швейцарских франков – 2786.8925

100 юаней – 400.4144

Теги:   Евро Доллар Курс валют Гривня

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