Курс валют от НБУ: доллар и евро продолжают расти
Сегодня, 07:55
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На пятницу, 14 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 5,9 копейки.
Евро вырос на 13,6 копейки - до 31,69 гривни за евро.
Курсы валют на 14.12.2018:
100 долларов США – 2786.7006
100 евро – 3168.7573
100 польских злотых – 738.2079
10 российских рублей – 4.2060
100 швейцарских франков – 2807.4398
100 юаней – 404.9737
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