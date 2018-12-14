Курс валют от НБУ: доллар и евро продолжают расти Сегодня, 07:55 64 Цей матеріал також доступний українською Доллар подорожал на 5,9 копейки, а евро - на 13,6 копейки Фото: Наталья Кравчук / НВ

На пятницу, 14 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 5,9 копейки.

Евро вырос на 13,6 копейки - до 31,69 гривни за евро.

Курсы валют на 14.12.2018:

100 долларов США – 2786.7006

100 евро – 3168.7573

100 польских злотых – 738.2079

10 российских рублей – 4.2060

100 швейцарских франков – 2807.4398

100 юаней – 404.9737