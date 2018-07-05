Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали еще больше

На четверг, 5 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,43 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал еще на 14 копеек.
Курс евро также подорожал, на 10 копеек и составил 30,77 грн/€.
Курсы валют на 05.07.2018:
100 долларов США - 2643.7983
100 евро - 3077.9100
100 польских злотых - 702.8796
100 российских рублей - 4.1815
100 швейцарских франков - 2663.2430
100 юаней - 398.6569
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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