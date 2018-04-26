Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

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Доллар подорожал на 10 копеек
Фото: pixabay/pasja1000

Доллар подорожал на 10 копеек

На четвер, 26 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 10 копеек.

Курс евро также вырос на 4 копейки и составляет 32,01 грн/€.

Курсы валют на 26.04.2018:

100 долларов США - 2627.0545

100 евро - 3201.0659

100 польских злотых - 757.8102

10 российских рублей - 4.2544

100 швейцарских франков - 2670.6707

100 юаней - 415.4639

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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