Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

На четвер, 26 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,27 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 10 копеек.
Курс евро также вырос на 4 копейки и составляет 32,01 грн/€.
Курсы валют на 26.04.2018:
100 долларов США - 2627.0545
100 евро - 3201.0659
100 польских злотых - 757.8102
10 российских рублей - 4.2544
100 швейцарских франков - 2670.6707
100 юаней - 415.4639
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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