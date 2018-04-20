Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

Гривня ослабла к доллару и евро

На пятницу, 20 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,22 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 8 копеек.

Курс евро также вырос на 8 копеек и составляет 32,47 грн/€.

Курсы валют на 20.04.2018:

100 долларов США - 2622.5963

100 евро - 3247.2987

100 польских злотых - 779.4016

10 российских рублей - 4.3093

100 швейцарских франков - 2711.5053

100 юаней - 417.8363

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.