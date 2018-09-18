Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На вторник, 18 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.

Курс евро также снизился – на 8 копеек и составил 32,82 грн/€.

Курсы валют на 18.09.2018:

100 долларов США – 2812.6754

100 евро – 3282.6735

100 польских злотых – 764.2122

10 российских рублей – 4.1244

100 швейцарских франков – 2921.5677

100 юаней – 409.6225

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.