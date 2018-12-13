Курс валют от НБУ: доллар и евро немного подорожали
Сегодня, 07:55
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На четверг, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,8 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар США подорожал на девять копеек.
Евро подорожал на две копейки до 31,55 гривны за евро.
Курсы валют на 13.12.2018:
100 долларов США – 2780.8135
100 евро – 3155.1110
100 польских злотых – 733.9857
10 российских рублей – 4.1866
100 швейцарских франков – 2795.5972
100 юаней – 403.6992
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