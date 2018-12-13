Курс валют от НБУ: доллар и евро немного подорожали Сегодня, 07:55 16 Цей матеріал також доступний українською По сравнению с предыдущим днем курс гривни немного снизился Фото: Наталья Кравчук / НВ

На четверг, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,8 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар США подорожал на девять копеек.

Евро подорожал на две копейки до 31,55 гривны за евро.

Курсы валют на 13.12.2018:

100 долларов США – 2780.8135

100 евро – 3155.1110

100 польских злотых – 733.9857

10 российских рублей – 4.1866

100 швейцарских франков – 2795.5972

100 юаней – 403.6992