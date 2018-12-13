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Курс валют от НБУ: доллар и евро немного подорожали

Сегодня, 07:55
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По сравнению с предыдущим днем курс гривни немного снизился

Фото: Наталья Кравчук / НВ

На четверг, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,8 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар США подорожал на девять копеек. 

Евро подорожал на две копейки до 31,55 гривны за евро.

Курсы валют на 13.12.2018:

100 долларов США – 2780.8135

100 евро – 3155.1110

100 польских злотых – 733.9857

10 российских рублей – 4.1866

100 швейцарских франков – 2795.5972

100 юаней – 403.6992

Теги:   Евро Доллар Курс валют Гривня

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