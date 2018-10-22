Курс валют от НБУ: доллар и евро начали неделю с роста

На понедельник, 22 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,18 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.

Евро также подорожал на 7 копеек и его курс составил 32,32 грн/€.

Курсы валют на 22.10.2018:

100 долларов США – 2818.2001

100 евро – 3232.4755

100 польских злотых – 751.4414

10 российских рублей – 4.2821

100 швейцарских франков – 2830.2911

100 юаней – 406.6570

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.