Курс валют от НБУ: доллар и евро начали неделю с роста

На понедельник, 22 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,18 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.
Евро также подорожал на 7 копеек и его курс составил 32,32 грн/€.
Курсы валют на 22.10.2018:
100 долларов США – 2818.2001
100 евро – 3232.4755
100 польских злотых – 751.4414
10 российских рублей – 4.2821
100 швейцарских франков – 2830.2911
100 юаней – 406.6570
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
Журнал Новое Время №38
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