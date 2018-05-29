Курс украинской криптовалюты Karbo снизился за выходные

За прошедшие выходные 26-28 мая курс Karbo относительно биткоина после недельного роста в 51% откорректировался c 0,9034 до 0,8638 BTC за 10000 KRB (-4,4%).

Коррекция в долларовом эквиваленте на фоне падения общей капитализации крипторынка оказалась незначительно глубже: с 0,69 до 0,63 USD/KRB (-8,6%). В понедельник, с восстановлением торгов, курс Karbo полностью стабилизировался в коридоре 0,62-0,65 USD/KRB. За последние сутки укрепление относительно биткоина составило 1,04%, относительно доллара США – 0,13%.

Объем торгов в понедельник восстановился до 41 456 USD, что на 7,9% выше уровня последнего торгового дня (38 431 USD), после спада в выходные до 15 000 USD в сутки.

Основным фактором, который продолжает определять динамику Karbo, остается общая рецессия на криптовалютном рынке. Как ранее предполагали аналитики в предыдущих обзорах, за выходные биткоин упал в цене до 7200 USD. Торговый оборот по ведущим криптовалютам за последнюю неделю снизился на 12-15%. Фактически, рынок сейчас находится в выжидательной позиции. Опрошенные трейдеры единогласно отмечают, что ждут дальнейшей коррекции биткоина и ключевых альткоинов до средины этой недели.

Параллельно, как сообщает Bloomberg, член правления крупнейшей фондовой биржи Германии - Джефф Тесслер в ближайшее время планирует открыть фьючерсные контракты на криптовалюты. В связи с открытием этого инструмента ожидаемый приток капитала позволит существенно усилить восстановительный тренд рынка криптовалют.

Криптотрейдер Тарас Середа отмечает: "Сейчас Karbo идет против рынка, около 40% прироста в долларе за последнюю неделю против падения биткоина на 12-15%. Но это не те криптовалюты, у которых обратная корреляция. Если посмотреть на годовой график – обычно они идут паррелельно. Портфельщики уже закупились, это можно увидеть по динамике торгов за последние две недели".

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.



Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,63 USD/KRB или в 109 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 28.05 составила 3 727 926 USD или 513 BTC.

