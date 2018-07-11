Курс украинской криптовалюты Karbo снизился второй день подряд

За вчерашний торговый день курс Karbo продолжил снижаться как относительно биткоина – на 1,01% с 0,5103 до 0,5052 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США на 5,68% с 0,3430 до 0,3235 $/KRB.

По мнению трейдеров, в основном на курс повлияли жесткие меры правительства Китая по ограничению оборота криптовалют и отток майнеров на конкурирующую монету, которая вернулась на "асики" из-за нестабильного уровня мощностей сети.

"Курс Karbo в долларовом эквиваленте, как и общая капитализация крипторынка в последние дни стремительно падают. Как оказалось, это связанно с заявлением Центробанка Китая о том, что сегодня оборот крипторынка к юаню составляет менее 1% от общего объема. Еще год назад удельный вес оборота биткоина к юаню составлял 90%. При этом, власти Китая продолжают придерживаться жесткой антикриптовалютной политики, из-за потенциальных недополучений бюджета и повышению темпов инфляции. Поэтому, очевидно, что рынок в целом в последние дни стремительно падает. Параллельно, часть майнеров перешла на конкурирующую сеть и распродала остатки Karbo, что привело к снижению курса и относительно биткоина. Пока рынок майнинга на "асиках" алгоритма CryptoNight еще формируется – таких конъюнктурных колебаний не избежать", – рассказал криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 10 июля среднесуточный объем торгов составил $8,7 тыс., что на 45% выше уровня предыдущего дня ($6 тыс.) В разрезе бирж 68,9% торгов пришлось на биржу Livecoin, 17,4% на BTC Trade UA и 10,3% на Криптопию.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,3235 $/KRB или в 56 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo состоянием на 10.07 составила $2 млн. или 312 BTC. Karbo торгуется на семи криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre, Altex.exchange и Куне.