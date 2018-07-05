Курс украинской криптовалюты Karbo снизился

За вчерашний торговый день курс Karbo показал ослабление как относительно биткоина – на 2,51%: с 0,6009 до 0,5858 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 0,9%: с 0,3954 до 0,3918 $/KRB.

Как утверждают трейдеры, рынок криптовалют в целом сейчас показывает высокую вероятность восстановления, как в кратко-, так и среднесрочной перспективе.

"Технический анализ показывает, что биткоин сейчас должен двигаться по восстановительному тренду к отметке в $8 тыс., а в среднесрочной перспективе – к $12 тыс. Сейчас на рынке превалируют "быки", что можно увидеть даже по дневным торгам: при коррекции цена падает не так стремительно, как при сильном "медвежьем" движении. Если на рынке не появятся новые вводные, как регуляторные ограничения или взломы бирж, восстановительный тренд не должен быть нарушен", – говорит криптотрейдер Тарас Середа.

По состоянию на 4 июля среднесуточный объем торгов составил $15 тыс., что на 58% выше уровня предыдущего торгового дня ($9,5 тыс.). В разрезе бирж, 69,5% торгов пришлось на биржу Livecoin, 12,1% на Cryptopia, 10% на BTC Trade UA и 3,7% на Kuna.

"Мы детально отслеживаем все публичные сборы в криптовалютах по Украине. Это СМИ, благотворительные фонды и еще ряд организаций. К сожалению, в выборку не включены розничные платежи малого и среднего бизнеса, но даже по открытым данным наблюдается позитивный тренд удельного веса Karbo в криптоплатежах. Если он и далее будет набирать популярность в массах такими темпами – это, конечно, позитивно отобразится и на курсовой динамике. В основном, это объясняется "light-кошельками" и скоростью формирования блоков трансакций в Karbo", – добавил Середа.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года. Она позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,3918 $/KRB или в 68 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo по состоянию на 04.06 составила $2,4 млн. или 360 BTC. Karbo торгуется на семи криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre, Altex.exchange и Kuna.

