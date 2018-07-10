Курс украинской криптовалюты Karbo продолжил снижение

За вчерашний торговый день курс Karbo продолжил снижение как относительно биткоина – на 2,88% с 0,5253 до 0,5102 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США на 3,15% с 0,3542 до 0,3431 $/KRB.

По словам трейдеров, дальнейшее снижение курса происходит из-за резко увеличившегося предложения и переливу капитала в более стойкие криптовалюты, на фоне общей рецессии рынка.

"После того, как вчера на биржах был восстановлен полноценный оборот Karbo ,- существенно увеличилось предложение монет на рынке, что связанно с попытками майнеров распродать накопившееся почти за неделю запасы. Но если кривая предложения в целом равномерная и повышение объемов закупки сопровождается приблизительно таким же повышением курса, то со стороны спроса на рынке сейчас превалируют "медвежьи" настроения. Локальные уровни поддержки смещены к 0,43-0,45 и 0,35-0,38 BTC за 10000 KRB, что связанно с дисконтом всех развивающихся альткоинов перед лидерами крипторынка на циклах рецессии, который мы наблюдаем сегодня" – рассказал криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 9 июля среднесуточный объем торгов составил $5,9 тыс., что на 51% ниже уровня предыдущего дня ($12,1 тыс.) В разрезе бирж 57,5% торгов пришлось на биржу Livecoin, 16,5% на BTC Trade UA, 16,4% на Криптопию и 5% на Куну.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,3431 $/KRB или в 59 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo состоянием на 09.06 составила $2,1 млн. или 314 BTC. Karbo торгуется на семи криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre, Altex.exchange и Куне.