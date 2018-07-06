Курс украинской криптовалюты Karbo продолжил падение

За вчерашний торговый день курс Karbo показал незначительное укрепление относительно биткоина – на 0,18% с 0,5863 до 0,5874 BTC за 10000 Karbo, но ввиду падения капитализации рынка криптовалют в целом (-2,2%), в долларовом эквиваленте курс снизился на 2,75% с 0,3915 до 0,3807 $/KRB.

Как утверждают трейдеры, наблюдаемая коррекция происходит из-за блокировки рядом крупных криптобирж дополнительного ввода монет, функционирующих у протоколе CryptoNote.

“Из-за возникшего в протоколе лидера рынка анонимных монет– Monero баге, который позволяет засчитывать один перевод несколько раз, многие биржи начали закрывать опцию ввода новых монет для всех валют, функционирующих на протоколе CryptoNote. Хотя CryptoNote – это лишь общая платформа и коды всех монет существенно различаются, в превентивных целях менеджмент бирж решил заблокировать всех представителей рынка. В краткосрочном периоде – это означает, что майнерам придется накапливать Karbo и предложение на рынке уменьшится в 2-3 раза. Если спрос со стороны трейдеров и розничного инвестора не снизится – это приведет к резкому подорожанию монеты, пока ввод/вывод CryptoNote-монет не будет налажен”, – рассказал криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 5 июля среднесуточный объем торгов составил $4,9 тыс., что на 67% ниже уровня предыдущего дня ($15 тыс.) В разрезе бирж 38,4% торгов пришлось на биржу Livecoin, 35,7% на BTC Trade UA, 11,2% на Криптопию и 10,2% на Куну.

Karbo – криптовалюта, выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,3807 $/KRB или в 66 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo состоянием на 05.06 составила $2,3 млн. или 361 BTC. Karbo торгуется на семи криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre, Altex.exchange и Куне.