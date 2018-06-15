Курс украинской криптовалюты Karbo продолжил падение

За вчерашний торговый день курс Karbo продолжил снижение как относительно биткоина – на 4,67% с 0,6958 до 0,6633 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 0,04% с 0,4394 до 0,4392 $/KRB. Опрошенные участника рынка сходятся во мнении, что курс сейчас приблизился к локальному уровню поддержки в $0,4-0,45 и фундаментальных факторов для его дальнейшего снижения до $0,3-0,35 – нет. Наоборот, рынок более склонен к восстановительному росту до 0,5-0,55 $/KRB.

“Обратите внимание, что падение курса произошло не синхронно на всех биржах, а только на Livecoin’e. Если детально просмотреть вчерашнюю историю торгов, то можно увидеть, что средний размер ордера на продажу не превышал 100 KRB. То есть , предложение формировалось в основном небольшими майнерами, которые нуждались в фиате и пытались распродаться до конца рабочей недели, когда торги еще находятся в активной фазе. Поэтому, учитывая, что после резкого падения крипторынка на последней недели курс Karbo находится на месячном минимуме, я считаю более вероятным восстановительное движение в дальнейшем, как минимум до $0,5-0,55”, – рассказал криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 15 июня объем торгов составил $8 324, что на 46% ниже уровня последнего торгового дня ($15 025 ). В разрезе бирж, 71% торгов пришелся на биржу Livecoin, и 11%, 10% на BTC Trade UA и Криптопию соответственно.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30 мая вырос с 0,0058 до 0,439 $/KRB или в 76 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 14.06 составила $2,6 млн или 400 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.