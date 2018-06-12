Курс украинской криптовалюты Karbo продолжил падение

За вчерашний торговый день курс Karbo продолжил снижение как относительно биткоина – на 6,32% – с 0,7334 до 0,6870 BTC за 10000 Karbo, так и относительно доллара США – на 10,26% – с 0,5160 до 0,4633 USD/KRB.

По словам опрошенных участников рынка, курс снижался преимущественно из-за ликвидации трейдерами крупных позиций и увеличения доли основных криптовалют в своем портфеле, как потенциально наиболее устойчивых к колебаниям рынка.

"Биткоин все еще находится в затяжном боковом тренде и может развернуться в любую сторону – как до 10-12 тыс. долл., так и пробить текущий уровень поддержки до 5-6 тыс. долл. А при резких колебаниях на рынке криптовалют – альткоины преимущественно показывают такую же динамику, как и биткоин. На рынке Karbo мы это наблюдали в прошлом месяце, когда котировки BTC/Karbo выросли в течении недели на 50%, но из-за общего падения крипторынка – в долларе США монета показала всего 10-15% реального прироста. Обратная ситуация возможна и при росте биткоина. Поэтому в моменты неопределенности трейдеры преимущественно переводят портфели в валюты с наибольшей капитализацией и объемом торгов – как наиболее устойчивые к колебаниям. Но на мой взгляд, это неправильный подход. Криптовалюты – это в первую очередь технология, на которой базируется их будущее применение, а соответственно и внедрение в массы, и экспоненциальный курсовой рост. Поэтому, на крипторынке, как и на классическом рынке акций, важно найти не токен, показывающий наибольший курсовой прирост за неделю, а тот который представляет уникальную и нужную рынку услугу", – детализирует криптотрейдер Тарас Середа.

По состоянию на 11 июня объем торгов составил 15 339 USD, что на 30,9% выше среднего уровня торгов во время выходных (9-10 июня).

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года. Позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,463 USD/KRB или в 80 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 11 июня составила 2,8 млн USD или 413 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.