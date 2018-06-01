Курс украинской криптовалюты Karbo начал восстановление

По итогам четверга, 31 мая, курс Karbo показал укрепление как относительно биткоина - на 0,8% с 0,7614 до 0,7675 BTC за 10000 Karbo, так и доллара США – на 4,25% с 0,5573 до 0,581 USD/KRB.

Опрошенные участники рынка сходятся во мнении, что восстановление курса связано со входом на рынок крупного инвестора.

"На нашем сленге это называется "вытрясти из рынка хомяков". Кто-то с достаточно большим портфелем сначала искусственно понизил курс, когда начал распродавать свои позиции ниже рынка и провоцировать панику, – а сейчас выкупает обратно гораздо большие объемы на 10-15% дешевле чем неделю назад. От подобной игры крупных игроков нельзя застраховаться. Это нормально, но нужно отслеживать, где объективные факторы курсообразования, а где часть чьей-то стратегии" – детализирует криптотрейдер Тарас Середа.

При этом, укрепление Karbo основным образом обусловлено общим восстановительным движением крипторынка. Так, биткоин за последние сутки вырос на 3%, Ethereum на 4,9%, Ripple на 4,1%. Общая капитализация крипторынка увеличилась на 4,7%.

Состоянием на 31 мая объем торгов составил 28 583 USD, что на 80,7% выше уровня последнего торгового дня (15 814 USD).

"Рынок заметно оживился, биржевой объем торгов вырос почти в два раза. Конечно, в основном за счет крупных заявок, но возобновился приток и розничного инвестора. Стоит обратить внимание на структуру торгов, - на BTC Trade UA пришлось до 20% торгов, вместо традиционных 5-7%. Это очень хорошо, они менее склонны раскачивать курс и настроены обычно на долгосрочный горизонт" – дополняет Середа.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.

Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,581 USD/KRB или в 100 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 31.05 составила 3 463 600 USD или 459 BTC.