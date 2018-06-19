Курс украинской криптовалюты Karbo начал восстанавливаться после обвала

За последний торговый день – понедельник, 18 июня – курс Karbo показал незначительное снижение относительно биткоина – на 0,92% с 0,6498 до 0,6438 BTC за 10000 Karbo, но благодаря общему восстановлению крипторынка укрепился относительно доллара США на 2,3% с 0,4237 до 0,4333 $/KRB.

По данным трейдеров, на курсе в 0,4 $/KRB рынок приблизился к локальному уровню поддержки и, если крипторынок в целом будет стабилен, – курс Karbo должен начать восстановление до 0,5-0,55 $/KRB.

Основной новостью, формирующей ожидания на рынке, стала массовая блокировка украинскими банками своих платежных карт. Официальная причина таких действий: актуализация клиентских данных и борьба с "дропами" (системой обналичивания средств через подставных лиц). Но специалисты по банковскому делу предупреждают, что данные меры могут быть лишь первыми шагами по имплементации европейских регулятивных норм в отношении проверки происхождения средств в Украине.

"Если тренд продлится – малый бизнес массово перейдет на расчеты в крипте. Эти социалисты доиграются! В Европе уже уничтожили банковскую систему – теперь принялись за нас. При этом, когда я говорю "крипта" - я не имею в виду биткоин или другие альткоины, по типу эфира или монеро. Это, скорее всего, будет локальная (украинская) криптовалюта, что взлетит за считанные месяцы до миллионных объемов. Я еще проанализирую этот рынок и через неделю-две сообщу вам, у кого на рынке лучшие юзабилити и инфраструктура", – пишет в своем блоге экономист IMF group of Ukraine Михаил Кухар.

Комментируя слова Кухара, криптотрейдер Тарас Середа выразил предположение, что роль локальной криптовалюты для расчетов может взять на себя Karbo: "Основными преимуществами Karbo являются строк выполнения трансакции – в среднем до 15-20 секунд и одна из самых низких комиссий за перевод – всего 0,1 Karbo, в независимости от суммы сделки. При этом, Karbo относится к семейству криптовалют с повышенной анонимностью: все монеты стандартизированы и невозможно отследить ни историю их движения, ни историю сделок кошельков. Конечно, пока есть сдерживающий фактор в виде недостаточной капитализации и объема торгов, однако они будут автоматически появляться с притоком малого и среднего бизнеса. А "первопроходцы" получат существенный курсовой прирост в качестве вознаграждения".

Состоянием на 18 июня среднесуточный объем торгов составил 8,8 $ тыс. Структура торгов в разрезе бирж существенно изменилась в сравнении с прошлой неделей: удельный вес биржи Livecoin снизился с 80% до 40%, в то же время удельный вес биржи BTC Trade UA, которую ассоциируют с розничными инвесторами вырос до 27,6%.

Karbo – криптовалюта, выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,433 $/KRB или в 75 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo состоянием на 18.06 составила 2,5 $ млн. или 386 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange

